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Fenerbahçe’de 40 milyonluk kule! Teklif belli oldu

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#Fenerbahçe#Transfer#Jean-Clair Todibo
Fenerbahçe’de 40 milyonluk kule Teklif belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 15:17

Fenerbahçe’de başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde transfer çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda Kanarya, 1.90’luk dev savunmacıya kanca attı.

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İsmail Kartal ile yeni sezon çalışmalarına başlayacak olan Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için Jean-Clair Todibo’yu gündemine aldı.

Fenerbahçe’de 40 milyonluk kule Teklif belli oldu

Fransız gazeteci Justin Favre'nin haberine göre sarı-lacivertliler, West Ham United forması giyen 26 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe’nin, Fransız savunmacı için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde çalıştığı belirtildi.

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Fenerbahçe’de 40 milyonluk kule Teklif belli oldu

Jean-Clair Todibo’nun, İngiliz ekibinin Championship’e düşmesinin ardından geleceğinin belirsiz hale geldiği ifade edildi.

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Fenerbahçe’de 40 milyonluk kule Teklif belli oldu

Fransız oyuncunun alt ligde forma giymeye sıcak bakmadığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açabileceği aktarıldı.

Todibo, sezon başında Nice'den West Ham'a 40 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe’de 40 milyonluk kule Teklif belli oldu

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#Fenerbahçe#Transfer#Jean-Clair Todibo

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