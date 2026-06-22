Fenerbahçe’de 40 milyonluk kule! Teklif belli oldu

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İsmail Kartal ile yeni sezon çalışmalarına başlayacak olan Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için Jean-Clair Todibo’yu gündemine aldı.

Fransız gazeteci Justin Favre'nin haberine göre sarı-lacivertliler, West Ham United forması giyen 26 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe’nin, Fransız savunmacı için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde çalıştığı belirtildi.

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Jean-Clair Todibo’nun, İngiliz ekibinin Championship’e düşmesinin ardından geleceğinin belirsiz hale geldiği ifade edildi.

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Fransız oyuncunun alt ligde forma giymeye sıcak bakmadığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açabileceği aktarıldı.

Todibo, sezon başında Nice'den West Ham'a 40 milyon euro'ya transfer olmuştu.