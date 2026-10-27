Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi resmen sona erdi!

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Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışmalara yol açmıştı.

Alınan sonuçların ardından eleştirilerin hedefi olan İsmail Kartal için Başkan Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri toplandı.

İsmail Kartal'ın geleceğinin konuşulduğu toplantı sona erdi ve karar belli oldu.

Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış olup, kendisiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

4. DÖNEMİ 18 MAÇ SÜRDÜ

Aziz Yıldırım'ın başkanlığa geri dönmesinin ardından takımın başına getirilen İsmail Kartal, alınan sonuçların ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Bu sezon sarı-lacivertlilerin başında 18 resmi maça çıkan Kartal, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda Kartal'ın Fenerbahçe'si 34 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

KULÜBE KUYT'A EMANET

Fenerbahçe'nin tknik direktör arayışı sürdürdüğü sırada sorumluluğu Dirk Kuyt üstlenecek. Hollandalı çalıştırıcı, yeni teknik direktör açıklanana kadar sarı-lacivertli takımın başında olacak.

İLK ADAY MONTELLA

Fenerbahçe’de İsmail Kartal yerine en güçlü adayın Vincenzo Montella olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE İSTİFA ETMİŞTİ

Teknik Direktör İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçının ardından istifa kararı almıştı. Bu kararın ardından Oğuz Çetin ve Başkan Aziz Yıldırım, Kartal'ı istifadan vazgeçirmişti.

AZİZ YILDIRIM 'GÖNDERMEM' DEMİŞTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu toplantısında İsmail Kartal'ın geleceği için "İsmail Kartal istifa etti, ben göndermem bunu bilin. Ben gidene kadar İsmail Kartal gitmek istemezse ben göndermeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.