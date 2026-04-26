Fenerbahçe’de 4 futbolcu cezalı duruma düştü!

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’a konuk oldu. Sarı-lacivertliler sahadan 3-0’lık skorla mağlup ayrıldı.

Kaleci Ederson, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Fenerbahçe kalan dakikaları 10 kişi oynadı.

Bu müsabaka öncesi 7 futbolcusu da sarı kart ceza sınırında olan Kanarya’da Archie Brown, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Ederson’un yanı sıra Brown, Guendouzi ve Mert Müldür, gelecek hafta Başakşehir maçında forma giyemeyecek.