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Fenerbahçe'de 3 yıldız takıma katılıyor

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#Fenerbahçe#Mourinho#Futbol
Fenerbahçede 3 yıldız takıma katılıyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 07:00

Sarı lacivertliler, Avusturya temsilcisi ile berabere kaldı. Avusturya kampındaki hazırlık maçında 7. dakikada yenik duruma düşen F.Bahçe, Dzeko’nun penaltısıyla eşitliği sağladı.

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Jose Mourinho yönetiminde ilk hazırlık maçını Topuk Yaylası kampında Romanya’nın Petrolul Ploiesti ekibi ile yapan ve 2-1 kazanan Fenerbahçe’nin, Graz’da Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker’la oynadığı ikinci hazırlık maçı 1-1 bitti.

MAÇI 7 BiN KiŞi iZLEDi

Maçın gollerini Admira adına 7. dakikada Young, Fenerbahçe adına da 22’de penaltıdan Dzeko atarken Emre Mor, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Oosterwolde, Fred, Dzeko, Becao ve Djiku’nun formda görüldüğü mücadeleyi yaklaşık 7 bin futbolsever izledi.

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ÜÇ YILDIZ DÖNÜYOR

Fenerbahçe üçüncü hazırlık maçını 10 Temmuz’da Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile oynayacak. Öte yandan Euro 2024’te ülkeleri elenen Dominik Livakovic, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin 8 Temmuz'da kampa katılacakları öğrenildi. 

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#Fenerbahçe#Mourinho#Futbol

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