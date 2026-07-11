Fenerbahçe'de 3 yıldız için transfer alarmı! Juventus devrede, İsmail Kartal kararını verecek

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği hız kesmezken, sarı-lacivertli takımın üç yıldız ismiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

EDERSON İÇİN İTALYAN DEVİ TAKİPTE





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beIN SPORTS'un haberine göre, sarı-lacivertlilerin deneyimli kalecisi Ederson'u Serie A devi Juventus yakından takip ediyor. İtalyan ekibinin Brezilyalı file bekçisi için önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlamasının beklendiği öğrenildi.

MUSABA'YA İNGİLTERE KANCASI





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Öte yandan İngiltere'den Anthony Musaba'ya da ciddi ilgi olduğu belirtildi. Hollandalı kanat oyuncusunun, çift haneli milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

FRED'İN GELECEĞİ İSMAİL KARTAL'A BAĞLI





Takımdaki bir diğer önemli gelişme ise Fred cephesinde yaşanıyor.

Haberde Brezilyalı orta saha oyuncusuna ülkesinden çeşitli kulüplerin talip olduğu aktarılırken, teknik direktör İsmail Kartal'ın yıldız futbolcuyla ilgili nihai kararını kamp performansının ardından vereceği kaydedildi.

Deneyimli teknik adamın, Fred'i hazırlık sürecinde detaylı şekilde değerlendirdikten sonra geleceğiyle ilgili son kararı vermesi bekleniyor.