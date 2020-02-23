Fenerbahçe'de 3 tehlike
Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, sağ bek Mauricio İsla ve forvet Vedat Muriç, Galatasaray karşısında sarı kart ceza sınırında yer alan isimler arasında yer alıyor.
Galatasaray derbisinde Sarı-Lacivertli ekipte ön libero mevkisinde oynayan Luiz Gustavo, kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Ayrıca kaleci Altay Bayındır, sağ bek Mauricio İsla ve forvet Vedat Muriç, Sarı-Kırmızılılar karşısında sarı kart ceza sınırında yer alan isimler arasında yer alıyor.
Eğer bu 3 futbolcu, derbide kart görürse gelecek hafta Antalyaspor ile deplasmanda gerçekleşecek olan mücadelede takımını yalnız bırakacak.
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