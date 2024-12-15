Fenerbahçe'de 3 sakatlık birden! Mourinho kötü haberi verdi: Sezonu kapattı

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Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Oğuz Aydın ve Becao şoku yaşandı.

Adalesinde bir ağrı hisseden Hırvat kaleci ilk tedavinin ardından bir süre kendini denedi ancak maça devam edemedi.

33. dakikada kenara gelen Livakovic'in yerine Ertuğrul Çetin oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de ikinci kaleci İrfan Can Eğribayat da sakatlığı sebebiyle kadroda yok.

OĞUZ AYDIN DA SAKATLANDI

53. dakikada savunmasına yardım için geri koşan ve topu kapan Oğuz Aydın da pozisyon sonrası kendini yere bıraktı. Genç futbolcunun yerine Saint-Maximin oyuna dahil oldu.

BECAO SEDYEYLE ÇIKARILDI

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Maçın 76. dakikasında topu uzaklaştırmak isterken yerde kalan Becao da sakatlandı. Tecrübeli stoper sedyeyle sahayı terk etti.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI

Becao'nun sakatlığı öncesi değişiklik haklarını kullanan Fenerbahçe, 79. dakikadadan sonra sahada 10 kişi kaldı.

Başakşehir de ilk yarının sonlarında 10 kişi kalmıştı.

MOURINHO: BECAO SEZONU KAPATTI

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Becao'nun durumu ile ilgili; "Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef." dedi.