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GeriFutbol Fenerbahçe'de 3 puanın 3 yıldızı: Altay, Szalai ve İrfan Can Kahveci
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Futbol
Haber Giriş: 17.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de 3 puanın 3 yıldızı: Altay, Szalai ve İrfan Can Kahveci

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Fenerbahçe'de 3 puanın 3 yıldızı: Altay, Szalai ve İrfan Can Kahveci

Balotelli, Belhanda, Akintola ve Pa Dibba’lı kadrosuyla Süper Lig’in en tehlikeli takımlarından biri olan Adana Demirspor’u 1-0 yenen Fenerbahçe’de, golü atan Mesut Özil’in dışında üç futbolcu sıradışı performanslarıyla galibiyette büyük pay edindi.

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Maç boyunca 7 kurtarış yapan kaleci Altay Bayındır, tıpkı geçen sezonki gibi formda olduğunu kanıtlarken, Attila Szalai önce savunmanın göbeğinde, ardından sol stoperde hatasız bir oyun sergiledi.

Hafta içinde omzu çıkan Pelkas’ın yerine forma giyen İrfan Can Kahveci, enerjik oyunu, şutları ve Mesut’a ‘Al da at’ dercesine verdiği gol pasıyla sahanın bir diğer yıldızı oldu.

Fenerbahçede 3 puanın 3 yıldızı: Altay, Szalai ve İrfan Can Kahveci

Fenerbahçede 3 puanın 3 yıldızı: Altay, Szalai ve İrfan Can Kahveci

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