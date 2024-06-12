Fenerbahçe'de 3. Ali Koç yönetiminin görev dağılımı belli oluyor! Acun Ilıcalı...

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Pazar günü yapılan seçimlerden sonra Fenerbahçe camiasında bir başka merak edilen konu da yeni yönetimin nasıl şekilleneceği.

3. Ali Koç dönemi yönetimde görev dağılımının bayram sonrasına bırakıldığı öğrenilirken, kesin olmasa da şekillenmenin şöyle olması bekleniyor:

Acun Ilıcalı: Futbol şubesinden sorumlu yönetici ve basın sözcüsü

Erol Bilecik: Başkan Vekili

Burak Ç. Kızılhan: Genel Sekreter

Ahmet Ketenci: Spor Şubeleri, Stadyum ve Samandıra’dan Sorumlu yönetici

Fethi Pekin: Hukuk İşleri Sorumlusu

Hamdi Akın: Başkan Vekili

Erol Bilecik: Başkan Vekili

Hulusi Belgü: İcra Kurulu, Yatırım ve Proje geliştirme

Özgür Özaktaç: Altyapılardan sorumlu yönetici

Hüseyin Bozkurt: Voleybol şube sorumlusu

Sertaç Komsuoğlu: Erkek basketboldan sorumlu yönetici

Rifat Perahya: Taraftar ve derneklerden sorumlu yönetici

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Esin Güral Argat: Fenerium Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Danabaş: Kadın basketboldan sorumlu yönetici

Selma Rodopman: Olimpik sporlardan sorumlu yönetici

Eren Dişli: Dijital medya sorumlusu ve voleybol şube yardımcı yöneticisi

Ergun Özen: Kaynak yaratma

Alper Alpoğlu: Hukuk işleri

Mehmet Dereli: As Başkan

Hakan Safi: Ekonomik konulardan sorumlu yönetici

Nedim Keçeli: Futbol Akademisi projesi