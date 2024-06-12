Fenerbahçe'de 3. Ali Koç yönetiminin görev dağılımı belli oluyor! Acun Ilıcalı...

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Pazar günü yapılan seçimlerden sonra Fenerbahçe camiasında bir başka merak edilen konu da yeni yönetimin nasıl şekilleneceği.
3. Ali Koç dönemi yönetimde görev dağılımının bayram sonrasına bırakıldığı öğrenilirken, kesin olmasa da şekillenmenin şöyle olması bekleniyor:
Acun Ilıcalı: Futbol şubesinden sorumlu yönetici ve basın sözcüsü
Erol Bilecik: Başkan Vekili
Burak Ç. Kızılhan: Genel Sekreter
Ahmet Ketenci: Spor Şubeleri, Stadyum ve Samandıra’dan Sorumlu yönetici
Fethi Pekin: Hukuk İşleri Sorumlusu
Hamdi Akın: Başkan Vekili
Erol Bilecik: Başkan Vekili
Hulusi Belgü: İcra Kurulu, Yatırım ve Proje geliştirme
Özgür Özaktaç: Altyapılardan sorumlu yönetici
Hüseyin Bozkurt: Voleybol şube sorumlusu
Sertaç Komsuoğlu: Erkek basketboldan sorumlu yönetici
Rifat Perahya: Taraftar ve derneklerden sorumlu yönetici
Esin Güral Argat: Fenerium Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Danabaş: Kadın basketboldan sorumlu yönetici
Selma Rodopman: Olimpik sporlardan sorumlu yönetici
Eren Dişli: Dijital medya sorumlusu ve voleybol şube yardımcı yöneticisi
Ergun Özen: Kaynak yaratma
Alper Alpoğlu: Hukuk işleri
Mehmet Dereli: As Başkan
Hakan Safi: Ekonomik konulardan sorumlu yönetici
Nedim Keçeli: Futbol Akademisi projesi