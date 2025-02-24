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Fenerbahçe'de 2025 yılının kralı En-Nesyri!

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#En-Nesyri#Fenerbahçe#Süper Lig
Fenerbahçede 2025 yılının kralı En-Nesyri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 07:00

Faslı yıldız, bu sene ligin en çok gol atan ismi konumunda.

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Son 4 maçta da gol atan En-Nesyri lig kariyerinin en uzun serisini yaşıyor. Faslı santrfor bu yıl attığı 9 golle de zirvede.

F.Bahçe’nin sezon başında 18 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri müthiş bir çıkış yakalarken bugünkü derbide de takımının en önemli kozlarından biri olacak.

Faslı yıldız bu sezon 15 kez sevinç yaşadığı Süper Lig’de son 4 karşılaşmanın tamamında ağları havalandırdı. Lig kariyerinin en uzun serisini yaşayan En-Nesyri, bu periyotta toplamda 7 gol atarken 3 kez duble yaptı.

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Faslı santrfor, 2025’te Süper Lig’de en fazla gol sevinci yaşayan oyuncu konumunda (9).

En-Nesyri, bu sezon 36 maç resmi maçta görev alırken bu seride 24 gol attı, 3 de asist yaptı.

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#En-Nesyri#Fenerbahçe#Süper Lig

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