Fenerbahçe'de 2 sevinç, 2 üzüntü!

Kasımpaşa maçından ağır hasarla çıkan Fenerbahçe’de söz konusu karşılaşmada sakatlanan Oosterwolde ve Ederson büyük bir özveriye imza atarak dün Antalya’da 11’deki yerlerini aldı. Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 40. dakikada oyundan çıkan Oosterwolde’nin sağ kasık bölgesinde, Ederson’un ise sol arka adalesinde zorlanma tespit edilirken iki futbolcunun da 10-14 gün takımdan uzak kalması bekleniyordu. Nottingham Forest maçını kaçıran ancak takımla birlikte Antalya’ya gelen iki futbolcu teknik ekip ile görüşerek takımı yalnız bırakmak istemediklerini ilettiler ve Akdeniz ekibine karşı ilk 11’de sahaya çıktılar.

Ballet düşerken Semedo’yu sakatladı

Sakatlıklar nedeniyle Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü’yü Antalya’ya götürmeyen sarı lacivertlilere dün 2 kötü haber geldi. Önce kulüpten saat 18.55’te yapılan açıklamada teknik direktör Domenico Tedesco’nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alındığı ve Antalyaspor mücadelesinde takımın başındaki yerini alamayacağı bilgisi paylaşıldı.

Ardından ise karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Nelson Semedo’dan 2. şok geldi. Portekizli futbolcu 20. dakikada yaşadığı talihsiz pozisyonda Antalyasporlu futbolcu Ballet’in üzerine düşmesi nedeniyle sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Semedo yerini Mert Müldür’e bırakmak zorunda kaldı.