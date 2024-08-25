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Fenerbahçe 2 kez penaltı bekledi! Mourinho çılgına döndü

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Çaykur Rizespor
Fenerbahçe 2 kez penaltı bekledi Mourinho çılgına döndü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 22:48

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe, ilk yarıyı önde kapatırken iki pozisyonda penaltı bekledi.

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Süper Lig'in üçüncü hafta maçında Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet iki pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

Müsabakanın 18. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Rizesporlu futbolcu Olawoyin ile girdiği mücadelede yerde kaldı.

Jayden Oosterwolde, yerde kalmasının ardından kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

Fenerbahçeli oyuncular, maçın hakemi Turgut Doman'a penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti.

FRED YERDE KALDI, HAKEM DEVAM DEDİ

Mücadelenin 39. dakikasında Fenerbahçe bu kez Fred'in yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 39. dakikasında rakip ceza sahası içinde yerde kalan Brezilyalı futbolcu, Olawoyin'in ayağına bastığını işaret ederek itirazda bulundu.

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Bir süre VAR ile görüşen mücadelenin hakimi Turgut Doman oyunu devam ettirdi.

MOURINHO ÇOK SİNİRLENDİ

Bu pozisyonların ardından hem Fenerbahçeli oyuncular hem Jose Mourinho ve teknik heyeti tepki gösterdi.

Yedek kulübesinde fırlayarak dördüncü hakemle konuşan Mourinho, pozisyonlar için penaltı itirazında bulundu.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Çaykur Rizespor

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