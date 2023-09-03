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Fenerbahçe'de 2 isimle yollar ayrılacak! İsmail Kartal takımda istemiyor

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#Transfer#Fenerbahçe#İsmail Kartal
Fenerbahçede 2 isimle yollar ayrılacak İsmail Kartal takımda istemiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 19:25

Yeni sezon kadro planlaması dahilinde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündem 6 numara transferi. Kadrosuna 6 numara takviyesi yaparak transferi tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de görüşmeler devam ederken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler için görüşmeler yapıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, takımdan gönderilmesini istediği isimleri belirlerken yönetimle yaptığı görüşmede bu isimleri iletti.

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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, orta saha takviyesi için girişimlerini sürdürürken yabancı kontenjanı için takımdan gönderilecek isimleri belirledi.

GÖZLER KONTENJANDA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sağlam bir 6 numara takviyesi yapacaklarını açıklaması gündem olurken, gözler yabancı kontenjanına çevrildi. Bir orta saha transferiyle birlikte 16 yabancısı olacak Kanarya'da bu sayının 14'e düşürülmesi gerekiyor.

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MICHY BATSHUAYI KALDI

Sarı-lacivertlilerde kadrodan çıkartılacak 2 isimden birinin Michy Batshuayi olması bekleniyordu. Ancak Belçikalı, Notthingham Forest ile anlaşamadı ve takımda kalacağını açıkladı. Morelos'un transferi de iptal olurken teknik heyet, Belçikalı yıldıza sezon içinde sık sık forma şansı bulacağını söyledi.

İHTİYAÇ VAR

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Teknik heyetle özel bir görüşme yapan deneyimli golcü beklentilerini anlattı. İsmail Kartal ve ekibi ise Batsman'e bu uzun periyotta yaklaşık 50 maç oynayacağını belirterek ona olan ihtiyaçlarını dile getirdi. Özellikle Avrupa'da Belçikalı forvete daha fazla forma fırsatı verilecek.

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TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Takımdan gönderilmesi beklenen diğer aday ise Miguel Crespo… Yıllık 500 bin Euro kazanan Portekizli futbolcuya, ülkesinin yanı sıra İspanya ve İtalya'dan teklifler geldi. Crespo, 1.7 milyon Euro'luk maaş beklentisi nedeniyle bu teklifleri geri çevirdi.

YÖNETİME İLETTİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetimle yaptığı zirvede planlarında olmayan oyuncuların başına Crespo'yu yazdığı, ayrıca kontenjanın açılması adına Joshua King'in de gönderilmesini istediği öğrenildi.

21 yaş altı kategorisinde olan Mısırlı Omar Fayed'in ise kiralanması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulübün, Joshua King ve Crespo ile yollarını ayırıp yapılacak 6 numara transferine lisans çıkarması bekleniyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#İsmail Kartal

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