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Fenerbahçe'de 16 yıldıza veda edilip yeni sayfa açılacak!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#Süper Lig
Fenerbahçede 16 yıldıza veda edilip yeni sayfa açılacak
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 07:00

Dzeko, Tadic, Saint-Maximin, Djiku, Cenk, Çağlar, Amrabat, Livakovic, Becao, Osayi ve Burak’a ‘düşük performans’ gerekçesiyle vedaya hazırlanan Fenerbahçe, Oğuz, İsmail, Yusuf, Szymanski ve En-Nesyri’yi de beklediği teklifler gelmesi halinde satacak.

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Başkan Ali Koç’un önceki gün TRT Spor’a yaptığı açıklamada, gelecek sezon istikrar adına teknik direktör Jose Mourinho ile devam edilip bazı futbolcularla yol ayrımı yaşanacağını ve Milan Skriniar seviyesinde direkt ilk 11 oynayacak 4 transfer yapılacağını açıklamasının ardından Fenerbahçe camiasında gidecek ve gelecek oyuncuların kimler olacağı konuşulmaya başladı.

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Koç’un sözlerinin ışığında sarı lacivertli takımda yeni sezonda yaşanacak değişimler şöyle:

TALİBİ OLANLAR GİDEBİLİR

Birçok Avrupa kulübünün radarına giren Oğuz Aydın, İsmail Yüksek ve Yusuf Akçiçek’in tıpkı Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu gibi yüksek ücretler karşılığında satılma olasılığı bulunuyor.

Fenerbahçede 16 yıldıza veda edilip yeni sayfa açılacak

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TAKIM KAPTANLARI DZEKO VE TADIC YOLCU

Avrupa ve Suudi Arabistan piyasasında talipleri olan Sebastian Szymanski ile Youssef En-Nesyri de cazip teklifler gelmesi ve Mourinho’nun onaylaması halinde satılabilir. Ayrılma ihtimali yüksek isimler arasında, 2 yıldır kaptanlık anlamında önemli katkı veren Dusan Tadic ve Edin Dzeko da bulunuyor.

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MAXIMIN, LIVAKOVIC, OSAYİ...

8 milyon Euro ile Türkiye’nin en pahalı kiralık futbolcusu olan Allan Saint-Maximin, bu sezon beklentilerin altında kalan kaleci Dominik Livakovic, performansında hiçbir düzelme olmayan Bright Osayi-Samuel yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimler arasında.

AMRABAT DA GÖNDEREBİLİR

Ayrıca Alexander Djiku, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Burak Kapacak, Sofyan Amrabat ve Rodrigo Becao ile yolların ayrılması için masaya oturulacak.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Süper Lig

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