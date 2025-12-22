Fenerbahçe'de 13. eksik Anderson Talisca! Beşiktaş'a karşı sürpriz ilk 11

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk maçında yarın Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Fenerbahçe’de eksiklerin sayısı tam 13’e çıktı...

Sarı lacivertlilerde son olarak Anderson Talisca’nın da derbide oynamayacağı açıklandı. Önceki gün oynanan Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle dün Medicana Ataşehir Hastanesi’nde MR’ı çekilen Brezilyalı futbolcunun sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Son 3 maçta attığı 6 golle takımın en önemli hücum silahı haline gelen Anderson Talisca, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.Talisca, Beşiktaş derbisinin yanı sıra Süper Kupa’daki Samsunspor ve olası final maçında forma giyemeyecek.

iKi OYUNCU ÖZEL iZiNLi

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısına, geçen yılki Türkiye Kupası’ndan cezası bulunan Fred, Noel tatili için özel izin alan Ederson, Jhon Duran, Afrika Kupası’na giden Nene, En-Nesyri, sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Archie Brown, Nelson Semedo, kadro dışı olan Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, Rodrygo Becao ve bahis soruşturmasında tutuklanan Mert Hakan Yandaş’tan yoksun çıkacak.

GENÇLERE OYNAMA FIRSATI DOĞDU

Sarı lacivertlilerde, sakatlıktan yeni çıkan Çağlar, İrfan Can Eğribayat ve Yiğit Efe Demir’in yanında genç yetenekler Kamil Efe, Haydar ve Kuzey Sapaz’ın derbide yedek kulübesinde yer almaları bekleniyor. Tedesco, aralarında 2009 doğumlu Alaettin Ekici ve 2008 doğumlu Mustafa Serhan Kök’ün de bulunduğu 5 altyapı takviyesi istedi.

FENERBAHÇE’NiN BEŞiKTAŞ DERBiSiNDEKi MUHTEMEL 11’i

Tarık; Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde; Levent, İsmail, Bartuğ; Asensio, Oğuz; Szymanski, Kerem.