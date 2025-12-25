×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de 1 transfer iptal, 2 yıldız listeye girdi! Inter'den geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#FENERBAHÇE#Davide Frattesi
Fenerbahçede 1 transfer iptal, 2 yıldız listeye girdi Interden geliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 12:28

Fenerbahçe, ara transfer sezonunda kadrosuna mutlak orta saha almak istiyor. Bu bağlamda ilk etapta Veerman ile anlaşan sarı lacivertlilerin, oyuncuyu uzun süre bekletmesi sonrası transfer iptal oldu. Fenerbahçe listesine 2 yeni yıldız ekledi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

VEERMAN İPTAL OLDU

Sarı-lacivertlilerde uzun süredir orta sahanın ilk adayı olan Joey Veerman transferinin iptal olması sonrasında iki yeni hedef belirlendi.

Fenerbahçede 1 transfer iptal, 2 yıldız listeye girdi Interden geliyor

İLK HEDEF DAVIDE FRATTESI

Sarı-Lacivertliler, Davide Frattesi için Inter ile ilk teması kurdu. İtalyan ekibi, teknik direktör Chivu’nun fazla şans vermediği 26 yaşındaki yıldızı satmaya sıcak bakıyor. Juventus da başarılı oyuncunun peşinde. Sarı-lacivertliler, başarılı orta saha oyuncusunu ezeli rakibi yerine Fenerbahçe’ye satmayı tercih ediyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçe-Beşiktaş derbisi bitti, akıllarda gençler kaldıFenerbahçe-Beşiktaş derbisi bitti, akıllarda gençler kaldı!Haberi görüntüle

30 MİLYON EURO

Ancak İtalyan basınına göre Inter’in Davide Frattesi için belirlediği bonservis bedeli 30 milyon Euro! Sarı-Lacivertliler için bu rakam çok yüksek. Yönetim, İtalyan devi ile pazarlıkları sürdürecek. Eğer talep edilen rakam 25 milyon Euro’nun altına inerse, Fenerbahçe transferi bitirmek için resmi adımları atacak.

Fenerbahçede 1 transfer iptal, 2 yıldız listeye girdi Interden geliyor

LİSTEDEKİ SON İSİM ROCCO REITZ

Sarı-Lacivertliler’de orta saha adaylarına bir yenisi daha eklendi. Yönetimin, Almanya’da Mönchengladbach forması giyen Rocco Reitz’i araştırdığı öğrenildi.

Gözden KaçmasınYüksel Yıldırımdan Fenerbahçeyi şoke eden Musaba hamlesi Galatasarayı transferde devreye soktuYüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'yi şoke eden Musaba hamlesi! Galatasaray'ı transferde devreye soktuHaberi görüntüle

Yıldız futbolcu, henüz 23 yaşında olmasına rağmen takımın kaptanlarından biri.

Fenerbahçede 1 transfer iptal, 2 yıldız listeye girdi Interden geliyor

SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Reitz, başarılı performansıyla Alman Milli Takımı’na da göz kırpıyor. Başarılı oyuncunun 20 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi olduğu öne sürüldü.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#FENERBAHÇE#Davide Frattesi

BAKMADAN GEÇME!