Fenerbahçe'de 1 transfer iptal, 2 yıldız listeye girdi! Inter'den geliyor

Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

VEERMAN İPTAL OLDU

Sarı-lacivertlilerde uzun süredir orta sahanın ilk adayı olan Joey Veerman transferinin iptal olması sonrasında iki yeni hedef belirlendi.

İLK HEDEF DAVIDE FRATTESI

Sarı-Lacivertliler, Davide Frattesi için Inter ile ilk teması kurdu. İtalyan ekibi, teknik direktör Chivu’nun fazla şans vermediği 26 yaşındaki yıldızı satmaya sıcak bakıyor. Juventus da başarılı oyuncunun peşinde. Sarı-lacivertliler, başarılı orta saha oyuncusunu ezeli rakibi yerine Fenerbahçe’ye satmayı tercih ediyor.

30 MİLYON EURO

Ancak İtalyan basınına göre Inter’in Davide Frattesi için belirlediği bonservis bedeli 30 milyon Euro! Sarı-Lacivertliler için bu rakam çok yüksek. Yönetim, İtalyan devi ile pazarlıkları sürdürecek. Eğer talep edilen rakam 25 milyon Euro’nun altına inerse, Fenerbahçe transferi bitirmek için resmi adımları atacak.

LİSTEDEKİ SON İSİM ROCCO REITZ

Sarı-Lacivertliler’de orta saha adaylarına bir yenisi daha eklendi. Yönetimin, Almanya’da Mönchengladbach forması giyen Rocco Reitz’i araştırdığı öğrenildi.

Yıldız futbolcu, henüz 23 yaşında olmasına rağmen takımın kaptanlarından biri.

SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Reitz, başarılı performansıyla Alman Milli Takımı’na da göz kırpıyor. Başarılı oyuncunun 20 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi olduğu öne sürüldü.