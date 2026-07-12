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Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Yönetime mesaj gönderdi

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#Fenerbahçe#Ederson Moraes#Yassine Bounou
Fenerbahçede 1 ayrılık 1 transfer Yönetime mesaj gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 09:04

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, yönetime yeni bir 'ayrılık talebi' geldi. Sarı lacivertliler bu talep üzerine, transfer için çalışmalara başladı.

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Fenerbahçe'de kaleci transferine ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İddialara göre Fenerbahçe’nin deneyimli file bekçisi Ederson Moraes, kariyerine farklı bir kulüpte devam etmek istediğini yönetime bildirdi. Son gelen haberlere göre Brezilyalı kaleciye Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden ilgi bulunuyor.

Fenerbahçede 1 ayrılık 1 transfer Yönetime mesaj gönderdi

YAKINDA NETLEŞECEK

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Bu ekiplerin başında Juventus’un yer aldığı belirtilirken, Ederson’u takip eden başka Avrupa temsilcilerinin de olduğu belirtildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen tecrübeli eldivenin geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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Fenerbahçede 1 ayrılık 1 transfer Yönetime mesaj gönderdi

BOUNOU SÜRPRİZİ

Fenerbahçe Yönetimi’nin ise olası ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak alternatif kaleci adayları üzerinde çalıştığı aktarıldı. Kanarya’nın listesinin üst sıralarında Al Hilal’in Faslı milli kalecisi Yassine Bounou’nun bulunduğu öne sürüldü.

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Fenerbahçede 1 ayrılık 1 transfer Yönetime mesaj gönderdi

FENERBAHÇE'Yİ TAKİBE ALDI

Transfer iddialarını güçlendiren gelişmelerden biri de Bounou’nun sosyal medya hesabından Fenerbahçe’yi takip etmeye başlaması oldu. Bu hamle taraftarlar arasında heyecan yaratırken, kaleci transferine ilişkin sürecin kısa süre içinde daha da netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçede 1 ayrılık 1 transfer Yönetime mesaj gönderdi

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#Fenerbahçe#Ederson Moraes#Yassine Bounou

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