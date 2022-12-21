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Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Arda Güler takıma katıldı

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol
Fenerbahçede Altay Bayındır ve Arda Güler takıma katıldı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 19:32

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

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Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran Fenerbahçe, lig maçında 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan oyuncularımız 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı bulunan Arda Güler ve Altay Bayındır takıma katıldı. 

Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Pedro ve Alioski kalırken Kuzey Makedonyalı oyuncunun Trabzonspor maçı sonrası döneceği öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçede Altay Bayındır ve Arda Güler takıma katıldı

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol

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