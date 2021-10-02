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Fenerbahçe zirveden zemine çakıldı! Avrupa'daki yenilgi sonrası...

#Fenerbahçe#Olympiakos#Pereira
Fenerbahçe zirveden zemine çakıldı Avrupadaki yenilgi sonrası...

Süper Lig'de liderliği alınca göklere çıkarılan Fenerbahçe, Avrupa'da hüsran sonrası ağır eleştiriler aldı.

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Spor Servisi / Süleyman ARAT - Ligde 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Avrupa’da Olympiakos’a 3-0 yenilince sert eleştirilerin hedefi oldu.

Gustavo, Szalai, Pelkas, Rossi, Mert Hakan, Osayi sergiledikleri futbolla, Pereira da oyunun akışını değiştiren hamleler yapamadığı gerekçesiyle eleştirilerden nasibini aldı.

Gustavo ve Mert Hakan çıkarken taraftardan tepki aldı. Mert Hakan tepkilere alkışlayarak yanıt verdi. Bazı taraftarlar takımlarına destek verirken Pereira da oyuncularla tek tek kucaklaşıp moral bozukluğunun önüne geçmeye çalıştı.

Fenerbahçeye 3 müjdeli haber

İlgili Haber:Fenerbahçe'ye 3 müjdeli haber!

3-4-3 SİSTEMİ YİNE TARTIŞILIYOR

Fenerbahçe‘ye oynatmak istediği 3-4-3 sistemi yüzünden spor otoritelerini ilk günlerden itibaren ikiye bölen Vitor Pereira için işler iyiye giderken durulan ağır eleştiriler son Olympiakos yenilgisiyle yeniden hortladı.

Portekizli teknik adamının orta dörtlünün sağına ve soluna bek özelliği olmayan oyuncuları koymasının arka üçlüyü zora soktuğu yorumları yapılırken her maçta bu bölgede Nazım veya Novak’tan birinin oynaması gerektiği ifade ediliyor.

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#Fenerbahçe#Olympiakos#Pereira