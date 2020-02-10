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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 10:43,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın GMG Kırklarelispor'u ağırlayacak

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın GMG Kırklarelispor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın sahasında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor ile karşılaşacak.

Kupada sırasıyla Tarsus İdmanyurdu, İstanbulspor ve Hes Kablo Kayserispor'u eleyerek çeyrek finale gelen sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk ayağında deplasmanda rakibini 3-0 ile geçmişti.

Bu sezon kupanın sürpriz takımı GMG Kırklarelispor ise Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i elemeyi başardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, bu maçta Süper Lig'de az forma şansı bulan oyuncularını oynatması bekleniyor.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasında yarın GMG Kırklarelisporu ağırlayacak

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