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Canlı anlatım: Fenerbahçe Zimbru maçı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Zimbru#Uefa Konferans Ligi
Canlı anlatım: Fenerbahçe Zimbru maçı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 20:54

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu konuk ediyor. Bu mücadeleyi, haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE 0-0 ZIMBRU

İlk yarı oynanıyor...

 

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

ZIMBRU: Agachi, Gaiu, Stefan, Fortuna, Misaraş, Macritchil, Raileanu, Djou, Dedechko, Samiev, Alaribe

 FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

FENERBAHÇE Zimbru maçı, saat 21.00'da başladı. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilir.

 

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#Fenerbahçe#Zimbru#Uefa Konferans Ligi

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