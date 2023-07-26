Canlı anlatım: Fenerbahçe Zimbru maçı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
FENERBAHÇE 0-0 ZIMBRU
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko
ZIMBRU: Agachi, Gaiu, Stefan, Fortuna, Misaraş, Macritchil, Raileanu, Djou, Dedechko, Samiev, Alaribe
FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
FENERBAHÇE Zimbru maçı, saat 21.00'da başladı. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilir.