Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de çift maç haftasını iki galibiyetle bitirdi. Fenerbahçe Beko, 26 Ocak Salı günü konuk ettiği Maccabi Playtika’yı 82-75 geçti. Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 18 sayı, 6 ribaund, 4 asist, Nando De Colo 16 sayı, 3 asist, Dyshawn Pierre 15 sayı, 4 ribaund, 2 top çalma üretti. Sarı-lacivertliler, 28 Ocak Perşembe günü konuk olduğu Khimki Moskova’yı da 76-107 mağlup etti. Fenerbahçe Beko’da tam altı oyuncu çift haneli sayılarda skor üretirken, en skorer isimler 18 sayıyla Nando De Colo, 17 sayıyla Lorenzo Brown, 15 sayıyla Jan Vesely ve 14’er sayıyla Marko Guduric ile Dyshawn Pierre oldu. Üst üste sekizinci galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, 23 hafta sonunda 13 galibiyete ulaşmış oldu ve sekizinci basamağa tırmandı.

Sarı-lacivertliler, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son resmi maçında 31 Ocak Pazar günü Empera Halı Gaziantep Basketbol’u konuk etti. Fenerbahçe Beko, rakibine bir uzatma bölümü sonunda 97-102 mağlup olarak 19 haftayı 14 galibiyetle bitirdi. Takımımızda Ali Muhammed 22, Melih Mahmutoğlu 16 sayı buldu.



FENERBAHÇE ZENİT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ YAYINLANACAK?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yaptığı maçların 13'ünü kazanan ve 8'ini kaybeden Zenit ise 6. basamakta yer alıyor. Rusya ekibinin 2 karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 73-65 kazanmıştı.