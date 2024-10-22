Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçı yapacak

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Fenerbahçe, liglere verilecek milli arada Zenit ile özel maçta karşılaşacağını açıkladı. 15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Maçın bilet satışları ve yayınlanacağı mecra ile ilgili resmi bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde yapılacağı aktarıldı.

Manchester United maçı hazırlıkları devam etti

UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.

Fenerbahçe, Manchester United maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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