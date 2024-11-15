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Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

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#Fenerbahçe#Zenit#Hazırlık Maçı
Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı şifresiz mi, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 11:26

Fenerbahçe ve Zenit, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli ekip, liglere verilen milli arada Rus ekibi Zenit ile özel maç yapacak. Fenerbahçe, 12. hafta sonunda ligde Galatasaray'ın ardından 26 puanla 2. sırada yer alıyor. Sporseverler bu akşam oynanacak maçın canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı şifresiz mi hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe ve Rus ekibi Zenit, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Kadro değeri 181 milyon Euro olan Zenit, 15 haftası geride kalan Rusya Premier Lig’de 36 puan topladı. Lider Krasnodar’ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan takımın teknik direktörlüğünü Sergey Semak yapıyor. Diğer taraftan sarı lacivertli ekip, milli ara dönüşü Slavia Prag ve Beşiktaş maçlarına çıkacak. İşte Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı canlı yayın bilgisi...

HAZIRLIK MAÇI 15 KASIM || FENERBAHÇE ZENİT HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Fenerbahçe, Rusya ekiplerinden Zenit ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Zenit arasındaki hazırlık karşılaşması bu akşam (15 Kasım) saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

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FENERBAHÇE ZENİT MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin, Rus ekibi Zenit ile bu akşam evinde oynayacağı hazırlık maçı şifresiz ve naklen takip edilebilecek.

Fenerbahçe, milli maçlar için lige verilen arada Rusya takımlarından Zenit ile hazırlık maçında karşılaşacak. Bu karşılaşma canlı yayınla TRT 1'den ekranlara gelecek.

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#Fenerbahçe#Zenit#Hazırlık Maçı

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