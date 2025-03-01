Fenerbahçe, yüzmede şampiyonluk için Tahkim'i bekliyor! Galatasaray'ı şikayet etmişti

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4-8 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası'nda açık yaş erkeklerde ikincilik elde eden Fenerbahçe Kulübü, şampiyonluk için Tahkim kararını bekliyor.

BAŞVURU YAPILMIŞTI

Sarı-lacivertli kulüp, 7 Ekim 2024 tarihinde, habere konu dönemde Türkiye Şampiyonu olan Galatasaray'ın usulsüz sporcu yarıştırmasına ilişkin Türkiye Yüzme Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.

Konuyla ilgili bulunan Fenerbahçe Yüzme Şubesi Sportif Direktörü Fatih Yıldırım, sporcularının emeklerinin kural dışı ellerinden alınmasının kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.

Sporun disiplin, adalet ve emek üzerine kurulu olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Sporcularımızın emeğinin kural dışı olarak elinden alınması bizi derinden üzdü, ancak adaletin yerini bulacağına inancımız tamdır. Spor, disiplin, adalet ve emek üzerine kuruludur. Şubemizdeki tüm antrenörler ve sporcularımız tüm bu değerlere bağlı kalarak, aylarca süren özverili çalışmasının her damlasını ortaya koymuştuk. O gün kazanamadığımız için üzgündük." ifadelerini kullandı.

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'HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK'

Tahkimin konuya ilişkin doğru kararı vereceğine inandıklarını aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sonradan rakibimizin lisanssız sporcuyu yarıştırarak kazandığını öğrendiğimizde, o yarışlar için yaptığımız çalışmalarımızın karşılığını kural dışı bir hareketten dolayı alamadığımız için derin hayal kırıklığı yaşadık. Bizler, gerçek başarının yalnızca kurallara uygun ahlak değerleri içerisinde ve emekle kazanılan zaferlerde yattığına inanıyoruz. Sporun özünü bozan bu durumu Federasyon kararıyla düzeltmiştir. Tahkim'in de en doğru kararı vererek adaleti sağlayacağına olan inancımız tamdır."