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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda rakiplere gönderme: Onlar ittiriliyor | İki yüzlü bir tavır sergiliyorlar

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#FENERBAHÇE#Şekip Mosturoğlu#Burak Kızılhan
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunda rakiplere gönderme: Onlar ittiriliyor | İki yüzlü bir tavır sergiliyorlar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 12:01

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda konuşan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Genel Sekreter Burak Kızılhan, sarı - lacivertlilerin rakiplerine göndermeli açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, bugün yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Sarı - lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Genel Sekreter Burak Kızılhan, yaptıkları konuşmalarla Süper Lig'deki rakiplerine göndermede bulundu.

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"RAKİPLERİMİZ İTTİRİLİYOR"

İlk olarak söz alan Mosturoğlu, "Fenerbahçe şampiyon olabilmek için rakiplerinden farklı olarak kusursuz olmalıdır. Rakiplerimizin kusurları, saha dışı faktörler ile bir şekilde kapatılır. Onlar arkalarından iteklenirken, bizim karşımızda yenmemiz gereken hakem, federasyon, medya, pek çok dış etken vardır. Bu yüzden kusursuz olmalıyız." dedi.

Adaletli bir düzenin olmadığını söyleyen Şekip Mosturoğlu, "Türk futbolunun her noktasını saran ve adil oyunu bozan unsurlar düzenin dışında kalmaya başlamış olsa da arzulanan adil oyun düzeni henüz tesis edilememiştir. Adil olmayan mevcut düzenin hangi kulübe avantaj sağladığı bellidir." ifadelerini kullandı.

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"BÜYÜK BİR SKANDAL VE İKİ YÜZLÜLÜK"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan ise "Fenerbahçe'nin sponsorluk anlaşmaları helal kazanç kaynaklıdır. Bazı rakiplerimiz bu konularda oldukça iki yüzlü bir tavır sergiliyor. Rakiplerimizden bir tanesi geçtiğimiz günlerde formasına illegal bir bahis şirketi reklamı alarak büyük bir skandala imza attı." şeklinde konuştu.

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#FENERBAHÇE#Şekip Mosturoğlu#Burak Kızılhan

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