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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gerginlik: Ali Koç yerinden kalktı ve yanına gitti

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#Süper Lig
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunda gerginlik: Ali Koç yerinden kalktı ve yanına gitti
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 19:52

2 Nisan'da "Ligden çekilme" ihtimalinin de görüşüleceği olağanüstü genel kurul öncesi gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı.

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Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu üyeleri 2 Nisan'da "ligden çekilme" ihtimalinin görüşüleceği olağanüstü genel kurul öncesi bir araya gelirken üyelerden Kaya Enişte'nin sözleri sonrası kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

O SÖZLER SALONDAN TEPKİ ÇEKTİ

Fenerbahçe Üyesi Kaya Enişte, kürsüdeki konuşmasının bir bölümünde, "Sayın başkanım Ali Koç, ligden çekilme kararını verdiği zaman..." derken "Öyle bir karar yok." sözleriyle uyarı geldi.

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ALİ KOÇ YERİNDEN KALKTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuşmayı dinlediği yerinden kalkarak kürsüye gitti ve Kaya Enişte ile bir konuşma yaptıktan sonra yerine oturup dinlemeye devam etti.

Enişte, konuşmasının devamında, "Öyle bir kararı ben de Anayasa'nın ilk 4 maddesi gibi düşündüm. Teklif bile edilemez diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Süper Lig

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