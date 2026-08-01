FenerbahÃ§e YÃ¼ksek Divan Kurulu ToplantÄ±sÄ±'nda gerginlik! Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Orhan Demirel'e tepki: 'Seni suÃ§layan mÄ± var?'

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KulÃ¼bÃ¼n eski baÅŸkanÄ± Sadettin Saran dÃ¶neminde genel sekreter olan Orhan Demirel, Tanju Kaya'nÄ±n ifadelerine tepki gÃ¶sterdi.

"SADETTÄ°N BEY'Ä°N DOSTLUK, HUZUR OLSUN HAYALÄ° VARDI AMA Ä°ÅžTE BU CAMÄ°ADA OLMUYOR"

Kendi yÃ¶netimlerinin suÃ§lanmasÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Demirel, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Biz seÃ§ildiÄŸimiz gÃ¼n SayÄ±n Saran bize ÅŸunu sÃ¶yledi: 'Ben FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± oldum, sizde yÃ¶netici oldunuz. Bundan sonra eski baÅŸkanlar ve yÃ¶netimler hakkÄ±nda konuÅŸmayacaksÄ±nÄ±z. KonuÅŸan bizle olamaz' dedi. AÄŸzÄ±mÄ±zdan eski baÅŸkan ve yÃ¶netimlerle ilgili tek kelime duymadÄ±nÄ±z. Bir Ã¶nceki yÃ¶netimi suÃ§lamak bir yere vardÄ±rmÄ±yor. Sadettin Bey'in dostluk, huzur olsun hayali vardÄ± ama iÅŸte bu camiada olmuyor. Nakit akÄ±ÅŸÄ± her zaman olacak. Bu hep bÃ¶yleydi, kimseyi suÃ§lamaya gerek yok. Bir teÅŸekkÃ¼r etseydiniz ne olurdu. 8 aylÄ±k gÃ¶revde bizi yok saymanÄ±n ne anlamÄ± var."

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BURÃ‡Ä°N GÃ–ZLÃœKLÃœ: "BORÃ‡ AZALTTIK"

Sadettin Saran dÃ¶neminde yÃ¶neticilik yapan BurÃ§in GÃ¶zlÃ¼klÃ¼ ise kendi dÃ¶nemlerindeki mali tabloya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulundu.

GÃ¶reve gelir gelmez nakit akÄ±ÅŸÄ±na baktÄ±klarÄ±nÄ± anlatan GÃ¶zlÃ¼klÃ¼, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ne kadar paraya ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸunu gÃ¶rmek istedik. 190 milyon euroluk bir nakit aÃ§Ä±ÄŸÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. EylÃ¼lde reddedilen 3 maddeyi hatÄ±rlÄ±yorsunuz. 44 milyon bankada bloke para vardÄ±. EylÃ¼l sonu itibarÄ±yla 26 milyon euroluk borÃ§suzluk yazÄ±sÄ± iÃ§in hareket ettik. KulÃ¼bÃ¼n her tÃ¼rlÃ¼ gelirinin yarÄ±sÄ±na bankalar tarafÄ±ndan el konuluyor ve bunlara faiz iÅŸletilmiyordu. 2025'te olaÄŸanÃ¼stÃ¼ genel kurul yaptÄ±k burada 3 madde iÃ§in onay aldÄ±k. Sermaye artÄ±rÄ±mÄ±nda yetki aldÄ±k. EÅŸ zamanlÄ± Emlak Konut ile gayrimenkul ihale sÃ¼reÃ§lerini devam ettirdik. Ä°ki ihaleden bizden sonraki dÃ¶nemlere kalan toplam 102 milyon eurodur. 8 aylÄ±k dÃ¶nemde kulÃ¼bÃ¼n finansal borcu sÄ±fÄ±rlanÄ±rken ticari borcu 6 milyon euro azalmÄ±ÅŸtÄ±r. Toplamda 21 eylÃ¼l 2025'e gÃ¶re 89 milyon euro borÃ§ azalttÄ±k. Biz tÃ¼m planlamamÄ±zÄ± 2026-2027 sezonu sonuna kadar yapmÄ±ÅŸtÄ±k. Borcun Ã§ok bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± 2026-2027 iÃ§indir."

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AZÄ°Z YILDIRIM Ä°LE ESKÄ° YÃ–NETÄ°CÄ°LER ARASINDA GERGÄ°NLÄ°K

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, eski yÃ¶neticilerle gerginlik yaÅŸadÄ±.

BaÅŸkan YÄ±ldÄ±rÄ±m, eski yÃ¶netici BurÃ§in GÃ¶zlÃ¼klÃ¼'ye konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda "BorÃ§ var borÃ§ saklamayÄ±n." ÅŸeklinde tepki gÃ¶sterdi.

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, eski genel sekreter Orhan Demirel konuÅŸurken ise ayaÄŸa kalkarak "SuÃ§lu musun Orhan, neden savunma yapÄ±yorsun. Seni suÃ§layan mÄ± var?" ifadesini kullandÄ±.

Ä°kili arasÄ±nda kÄ±sa sÃ¼reli karÅŸÄ±lÄ±klÄ± diyalog yaÅŸandÄ±.



