MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, 'online' toplanıyor
GeriFutbol Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, 'online' toplanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 11:32,Son Güncelleme:

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, 'online' toplanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, 'online' toplanıyor
Abone Olgoogle-news

 Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Toplantı, dünyayı saran ve Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk kez "online" olarak yapılacak.

Kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun Ülker Stadı 1907 Tribünü'nden katılacağı toplantıyı, divan kurulu başkanı Vefa Küçük evinden yönetecek.

Toplantı, 14.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, online toplanıyor

Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle