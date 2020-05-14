Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, 'online' toplanıyor

Toplantı, dünyayı saran ve Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk kez "online" olarak yapılacak.



Kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun Ülker Stadı 1907 Tribünü'nden katılacağı toplantıyı, divan kurulu başkanı Vefa Küçük evinden yönetecek.



Toplantı, 14.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.





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