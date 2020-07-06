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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu online toplanacak
Fenerbahçe Kulübü Yüksel Divan Kurulu Toplantısı, 18 Temmuz Cumartesi günü internet üzerinden yapılacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden 11.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.
Toplantının Fenerbahçe Televizyonu ve Fenerbahçe YouTube hesabından canlı yayımlanacağı aktarıldı.
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