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Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli ve alacağı ücret

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#Fenerbahçe#Transfer#Youssef En Nesyri
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyrinin transferini bitirdi İşte bonservis bedeli ve alacağı ücret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 21:17

Fenerbahçe, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir takıma katmaya çalıştığı Youssef En-Nesyri transferini tamamladı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, Sevilla ile yapılan pazarlıklar neticesinde 20 milyon Euro seviyelerinin altında bir bedelle bu transferi bitirdi.

Fenerbahçe, Sevilla'nın Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşma sağladı. En-Nesyri'nin Fenerbahçe'de yıllık 4 milyon Euro net ücret ve başarı bonusu kazanacağı öğrenildi.

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PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Sevilla ile sözleşmesi 2025'te sona erecek 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 73 gol atıp 7 asist yaptı.

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#Fenerbahçe#Transfer#Youssef En Nesyri

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