Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya vardı! İspanyollar duyurdu...

Haberin Devamı

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçlarını son oynadığı Hull City müsabakasıyla birlikte tamamladı ve Lugano karşılaşmasını beklemeye başladı.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla karşı karşıya gelecek olan sarı - lacivertlilerde transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer operasyonunu yürüten Fenerbahçe, bir süredir Sevilla'da forma giyen Youssef En-Nesyri'nin peşindeydi.

SEVILLA İLE ANLAŞMAK ÜZERE

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Fenerbahçe, En-Nesyri transferi için Sevilla ile anlaşma noktasına geldi.

Fenerbahçe'nin 20 milyon euroluk teklifinin kabul edildiği kaydedilirken bir gelişme daha yaşandı.

Haberin Devamı

EN-NESYRI'NİN SÖZLEŞMESİ BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe ile En-Nesyri, yıllık 4 milyon euro net ücret üzerinden 4 sezonluk sözleşme için anlaşmaya vardı.

Sarı - lacivertlilerin, kısa süre içerisinde transferi bitirmek için uğraş verdiği ve oyuncunun yakın zamanda İstanbul'a geleceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 resmi maça çıkan 27 yaşındaki Faslı futbolcu, 20 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.