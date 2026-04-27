Fenerbahçe yönetimi saat 14.00'te toplanıyor!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 07:00

Galatasaray yenilgisi sonrası sarı-lacivertli kulüpte olağanüstü hal yaşanıyor. Sadettin Saran yönetimi bugün acil toplantı kararı aldı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 3-0’lık Galatasaray yenilgisi sonrası olağanüstü toplantı yapma kararı aldı. Sarı lacivertliler bugün saat 14.00’te toplanarak, derbi mağlubiyetini değerlendirecek.

'BAZI KARARLAR ALACAĞIZ!'

Fenerbahçe Futbol şubesi sorumlusu Ertan Torunoğulları, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda radikal kararlar alınacağının sinyalini verdi.

Sözlerine öncelikle, “Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun!” diyerek başlan Torunoğulları, “Takım ve yönetim olarak bazı kararlar alacağız. Yonetim kurulu toplantısından sonra bu kararları en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı

