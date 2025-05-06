×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe yönetimi olağanüstü seçim dedi! Gözler Ali Koç'ta

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#Seçim
Fenerbahçe yönetimi olağanüstü seçim dedi Gözler Ali Koçta
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 12:03

Son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'a mağlup olmasının ardından şampiyonluğa havlu atan Fenerbahçe'de taraftarlar Başkan Ali Koç'u istifaya davet etmişti. Maçın ardından Fenerbahçe yönetiminden Ali Koç'a seçim çağrısı geldi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Yönetimi’nin üzerindeki ‘seçime gidilsin’ baskısı tam anlamıyla zirve yaptı.

Her ne kadar Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu’ndaki konuşmasında seçim olmayacağını söylese de Beşiktaş yenilgisi sonrası gözler yeniden yönetime çevrildi.

Gözden KaçmasınFutbol Konseyi: Mourinhonun Bu ligin sonucu başlamadan belliydi sözü palavra | Ali Koç yönetiminin tek şansı Osimheni transfer etmekFutbol Konseyi: 'Mourinho'nun 'Bu ligin sonucu başlamadan belliydi' sözü palavra! | Ali Koç yönetiminin tek şansı Osimhen'i transfer etmek!'Haberi görüntüle

Derbide belki de ilk kez tüm tribünler ‘istifa’ tezahüratları yaptı, ‘Aziz Yıldırım’ sesleri yankılandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, camianın önce gelen isimlerinin yöneticilerle iletişime geçerek, bu büyük tepki sonrası seçim yapılmasının herkesi rahatlatacağı yönünde tavsiyede bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe yönetimi olağanüstü seçim dedi Gözler Ali Koçta


BAŞKANI İKNA ÇABALARI

Öte yandan yönetim kurulu içinde de ‘Olağanüstü seçime gidip güven tazeleyip daha güçlü bir şekilde projelerimize devam edelim’ görüşünün ağırlık kazandığı öne sürüldü.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınJose Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor Yeni takımıyla görüşmelere başladıJose Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor! Yeni takımıyla görüşmelere başladıHaberi görüntüle

Yöneticilerin bu konuda başkan Ali Koç’u ikna etmeye çalıştıkları iddia edildi. Şimdi gözler, başkanın bu konuda nasıl bir yol izleyeceğine çevrildi. Tüzük gereği olağanüstü seçim kararı alınması halinde kongre en erken 1 ayda toplanabiliyor.

Fenerbahçe yönetimi olağanüstü seçim dedi Gözler Ali Koçta


Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ali Koç#Seçim

BAKMADAN GEÇME!