Fenerbahçe yönetimi olağanüstü seçim dedi! Gözler Ali Koç'ta

Haberin Devamı

Fenerbahçe Yönetimi’nin üzerindeki ‘seçime gidilsin’ baskısı tam anlamıyla zirve yaptı.

Her ne kadar Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu’ndaki konuşmasında seçim olmayacağını söylese de Beşiktaş yenilgisi sonrası gözler yeniden yönetime çevrildi.





Derbide belki de ilk kez tüm tribünler ‘istifa’ tezahüratları yaptı, ‘Aziz Yıldırım’ sesleri yankılandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, camianın önce gelen isimlerinin yöneticilerle iletişime geçerek, bu büyük tepki sonrası seçim yapılmasının herkesi rahatlatacağı yönünde tavsiyede bulunduğu belirtildi.





BAŞKANI İKNA ÇABALARI

Öte yandan yönetim kurulu içinde de ‘Olağanüstü seçime gidip güven tazeleyip daha güçlü bir şekilde projelerimize devam edelim’ görüşünün ağırlık kazandığı öne sürüldü.





Haberin Devamı

Yöneticilerin bu konuda başkan Ali Koç’u ikna etmeye çalıştıkları iddia edildi. Şimdi gözler, başkanın bu konuda nasıl bir yol izleyeceğine çevrildi. Tüzük gereği olağanüstü seçim kararı alınması halinde kongre en erken 1 ayda toplanabiliyor.



