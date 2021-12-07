"Fenerbahçe yönetimi artık susmalı! Burak Elmas bir şeyleri tetikliyor, Sergen Yalçın görmüyor"

Fenerbahçe'nin 4 farklı galibiyeti ile büyük moral buluşu, Beşiktaş'ın devam eden sorunları, Galatasaray'ın ligdeki sendelemesi, lider Trabzonpor'un başarılı gidişatı ve daha fazlası... Okay Karacan haftanın öne çıkan Süper Lig konularını "dış sesin" katkıları ile masaya yatırıyor.
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00:00 Açılış
00:53 Fenerbahçe Yönetimi Susarsa Takım Konuşur
06:53 Sergen Yalçın Aylardır Görmüyor
11:41 Necati Ateş ve Selçuk İnan Analizde Çok Başarısız
15:03 Burak Elmas Bir Şeyleri Tetikliyor
16:48 Lider: Trabzonspor
22:00 Emre Belözoğlu Farkını Hissettiriyor
25:05 Kapanış