"Fenerbahçe yönetimi artık susmalı! Burak Elmas bir şeyleri tetikliyor, Sergen Yalçın görmüyor"

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Fenerbahçe'nin 4 farklı galibiyeti ile büyük moral buluşu, Beşiktaş'ın devam eden sorunları, Galatasaray'ın ligdeki sendelemesi, lider Trabzonpor'un başarılı gidişatı ve daha fazlası... Okay Karacan haftanın öne çıkan Süper Lig konularını "dış sesin" katkıları ile masaya yatırıyor.

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Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.

00:00 Açılış

00:53 Fenerbahçe Yönetimi Susarsa Takım Konuşur

06:53 Sergen Yalçın Aylardır Görmüyor

11:41 Necati Ateş ve Selçuk İnan Analizde Çok Başarısız

15:03 Burak Elmas Bir Şeyleri Tetikliyor

16:48 Lider: Trabzonspor

22:00 Emre Belözoğlu Farkını Hissettiriyor

25:05 Kapanış