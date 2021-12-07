"Fenerbahçe yönetimi artık susmalı! Burak Elmas bir şeyleri tetikliyor, Sergen Yalçın görmüyor"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Asgari ücrette peş peşe önemli açıklamalarAsgari ücrette peş peşe önemli açıklamalar#Asgari Ücret
Turizm merkezinde fırtına kâbusu Araçlar yolda kaldıTurizm merkezinde fırtına kâbusu! Araçlar yolda kaldı#Meteoroloji
4-0 sonrası Süper Ligde hesaplar değişti Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...4-0 sonrası Süper Lig'de hesaplar değişti! Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...#Süper Lig
Katar ile 15 anlaşma imzalandı Erdoğan: Körfez ülkeleri bizim özbeöz kardeşimizdirKatar ile 15 anlaşma imzalandı! Erdoğan: Körfez ülkeleri bizim özbeöz kardeşimizdir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fatih Terim hastaneye kaldırıldı 2019Da aynı şikayetten ameliyat olmuştu...Fatih Terim hastaneye kaldırıldı! 2019'Da aynı şikayetten ameliyat olmuştu...#Galatasaray
Meteorolojiden yeni uyarı geldi Kuvvetli sağanak ve kar... Saat verildiMeteoroloji'den yeni uyarı geldi! Kuvvetli sağanak ve kar... Saat verildi#Meteoroloji
Yasak bölgede yakalanan Yunan polisin ifadesi ortaya çıktı Cep telefonu detayı...Yasak bölgede yakalanan Yunan polisin ifadesi ortaya çıktı! Cep telefonu detayı...#Edirne
ABDli milyarderin evine şok baskın Türkiyeye iade edilecekABD'li milyarderin evine şok baskın! Türkiye'ye iade edilecek#Ankara
Çin bunu da yaptı Hava durumuna milyarlık operasyonÇin bunu da yaptı! Hava durumuna milyarlık operasyon#Çin
Farioli geliyordu, ne oldu Sergen Yalçın görmüyor, Burak Elmas tetikliyor...'Farioli geliyordu, ne oldu! Sergen Yalçın görmüyor, Burak Elmas tetikliyor...'#Hadibenkaçtım
Dünya devinden flaş karar Şirket içi düzenlemeye gitti... İki yeni CEO atadıDünya devinden flaş karar! Şirket içi düzenlemeye gitti... İki yeni CEO atadı#Samsung
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı Flaş adımGözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı! Flaş adım#Alec Baldwin
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...#Evcil Hayvanlar
Tartışmalı reklam filmi hakkında yıllar sonra konuştu: Beni cinsel obje haline getirdilerTartışmalı reklam filmi hakkında yıllar sonra konuştu: Beni cinsel obje haline getirdiler#Brooke Shields
Her şeyi YouTubetan öğrendi... 12 yaşında milyoner olduHer şeyi YouTube'tan öğrendi... 12 yaşında milyoner oldu#Nft
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

"Fenerbahçe yönetimi artık susmalı! Burak Elmas bir şeyleri tetikliyor, Sergen Yalçın görmüyor"

#Hadibenkaçtım#Fenerbahçe#Beşiktaş

Süper Lig'de 15. haftayı Okay Karacan Hadi Ben Kaçtım'da analiz etti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin 4 farklı galibiyeti ile büyük moral buluşu, Beşiktaş'ın devam eden sorunları, Galatasaray'ın ligdeki sendelemesi, lider Trabzonpor'un başarılı gidişatı ve daha fazlası... Okay Karacan haftanın öne çıkan Süper Lig konularını "dış sesin" katkıları ile masaya yatırıyor.

YENİ BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle sizlerle!

Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.

00:00 Açılış
00:53 Fenerbahçe Yönetimi Susarsa Takım Konuşur
06:53 Sergen Yalçın Aylardır Görmüyor
11:41 Necati Ateş ve Selçuk İnan Analizde Çok Başarısız
15:03 Burak Elmas Bir Şeyleri Tetikliyor
16:48 Lider: Trabzonspor
22:00 Emre Belözoğlu Farkını Hissettiriyor
25:05 Kapanış

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hadibenkaçtım#Fenerbahçe#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

#Alec Baldwin
İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi