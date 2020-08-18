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GeriFutbol Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi'nden transfer paylaşımı!
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Haber Giriş: 18.08.2020 - 23:16,Son Güncelleme:

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi'nden transfer paylaşımı!

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi'nden transfer paylaşımı!
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Twitter hesabından transfer paylaşımı yaptı.

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de imzalar devam edecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu.

Komsuoğlu, Twitter hesabından ''Arkası yarın?'' sözleriyle paylaşım yaparken bu tweete yaklaşık 500 cevap geldi.

Taraftarların özellikle Jose Sosa isminin üzerinde durması dikkat çekti.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesinden transfer paylaşımı

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