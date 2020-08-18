Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi'nden transfer paylaşımı!

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de imzalar devam edecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu.

Komsuoğlu, Twitter hesabından ''Arkası yarın?'' sözleriyle paylaşım yaparken bu tweete yaklaşık 500 cevap geldi.

Taraftarların özellikle Jose Sosa isminin üzerinde durması dikkat çekti.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!