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Fenerbahçe Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı!

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldrıım#Süper Lig
Fenerbahçe Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 19:52

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım liderliğinde kulüp binasında ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

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Toplantının ardından Fenerbahçe Televizyonu'na röportaj veren Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, şampiyonluk hedefinden ve statla ilgili çalışmalardan bahsetti.

Önemli işler yapacaklarını belirten Özbağı, "Heyecanlıyız. 8 yıl aradan sonra tekrar geldik. İşimiz çok yüklü. Dolayısıyla bir sene çok önemli işler yapacağız. Şampiyon olmayı hedefledik. Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Çok başarılı geçti. Belirli bir kısım iş bölümü yaptık. Daha da devam edeceğiz. İkinci bir konu. Ben de stat ile ilgili işlere hızlı bir şekilde başladım. İzinlerle uğraşıyorum. Bazı yerlerden randevular bekliyorum. Hızlı bir şekilde başlayacağız" dedi.

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldrıım#Süper Lig

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