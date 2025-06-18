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Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komşuoğlu'ndan Beşiktaş'a yanıt!

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#Fenerbahçe Beko#Beşiktaş#Sertaç Komşuoğlu
Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komşuoğlundan Beşiktaşa yanıt
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 00:15

Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komşuoğlu, Beşiktaş kulübü ve yöneticisi Özkan Arseven'in açıklamalarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

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Beşiktaş kulübü ve yöneticisi Özkan Arseven, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçının ardından Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komşuoğlu'na ve hakem yönetimine sert tepki göstermişti. 

Sertaç Komşuoğlu ise bu açıklamalara X platformu üzerinden cevap verdi. 

Komşuoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Kötü tezahürat mı dediniz…

Biz maçlarımızı sahada kazanıyoruz veya kaybediyoruz…

Kimseyi tahrik etmiyoruz! İşimize bakıyoruz…

Sahadaki oyuncuyu yaralamıyoruz…

40 dakika kimseye küfretmiyoruz…

Oyunumuzu oynuyoruz…

Sonuna kadar mücadele ediyoruz…

Her şeyden önemlisi ‘Yukarıda Allah var’ bunu biliyoruz…"

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#Fenerbahçe Beko#Beşiktaş#Sertaç Komşuoğlu

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