Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu: 'Tarih yazdık ama işimiz bitmedi'

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Sezonu EuroLeague, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları apoletleriyle kapatan Fenerbahçe’de Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu başarılarla dolu sezonu Hürriyet’e anlattı. Sarunas Jasikevicius’un takımın başına getirildiği günden Euroleague zaferi ve son şampiyonluk mücadelesine kadar tüm detayları anlatan Komsuoğlu yeni sezonda da aynı başarıları hedeflediklerini belirtti. Sarı lacivertli yönetici “Fenerbahçe Beko yalnızca Avrupa’da değil, dünya basketbolunda bir marka artık. sadece parkede değil, parke dışında da çok güçlüyüz. Amacımız bu markayı her geçen sene daha da büyütmek ve güçlendirmek” ifadelerini kullandı.

SARAS HER MAÇI KAZANMAK İSTEYEN BİR KOÇ

· Jasikevicius’u getirirken 3 kulvarda böylesi büyük bir başarı umuyor muydunuz?

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· İyi bir kadromuz olduğuna inanıyor, sadece ait olduğumuz yere dönmek için ona liderlik edecek doğru kişiye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorduk. O da bu takımın potansiyeline inandığı için sezon ortasında görevi devraldı. Karşılıklı vizyon ve hedefler uydu, bu birliktelik ortaya çıktı. Biz, bizim ona, onun da kariyerinde bize ihtiyacı olduğunu düşünüyorduk ve tam da öyle oldu. Saras her maçı, her kupayı kazanmak isteyen bir koç ve bunu oyuncularına da aşılıyor.

AİT OLDUĞUMUZ YERE DÖNMÜŞ OLDUK

· Yeni bir Obradoviç doğdu ve hikayesini yazıyor diyebilir miyiz?

· Obradovic’in F.Bahçe tarihinde de çok önemli bir yeri var. Fakat isimleri bire bir kıyaslamak doğru olmaz. Ancak Saras zaten Obradovic’in eski öğrencisi. Saras çok da büyük bir oyuncuydu. Hem oyunculuk kariyerinden getirdiklerini hem de antrenör olarak tecrübelerini mükemmel harmanlayarak çok iyi bir kariyer oluşturdu. Kariyerinde birçok başarısı vardı ama tek bir eksik kalmıştı. EuroLeague’i antrenör olarak ilk kez Fenerbahçe’de kazandı, biz de ait olduğumuz yere onunla birlikte dönmüş olduk. Birlikte kazanacak daha çok kupamız olduğuna inanıyorum.

MCCOLLUM'LA KARAKTERİMİZ OTURDU

· Bu yıl 84 maç oynadınız bu yorucu tempo sırasında en kritik virajlar hangisiydi?

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· Tek bir maç, tek bir viraj söylemek zor. Sezon hikayesinde her maç, her galibiyet ve hatta mağlubiyet önemli oluyor. Bazen kaybederken de büyüyorsunuz, birbirinize kenetleniyorsunuz. Ama genel olarak kasım ayı sonu ve aralık ayında çok zorlu bir fikstürümüz vardı, kayıplar da yaşadık. Orada takım olarak güçlendiğimizi, ocak ayı başında da McCollum transferiyle takım karakterimizin oturduğunu düşünüyorum. Zaten Şubat ayındaki Türkiye Kupası’nda da formumuzun zirvesine çıktık ve sezon sonuna kadar kupalar kazanmaya devam ettik.

KOÇA ARAMIZDA ÖZEL BAĞ OLUŞTU

· Jasikevicius’la bu hikaye kaç yıl daha sürer?

· Umarım uzun yıllar daha sürer. Dediğim gibi, o bize, biz de ona çok yakıştık diye düşünüyorum. Koçun taraftarımızla da arasında çok özel bir bağ oluştu.

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TEPKİLER OLABİLİR

· Futboldan salona gelen tepkiler moralinizi bozdu mu, bunun üstesinden nasıl geldiniz?

· Fenerbahçe’nin her branşta en büyük gücü, taraftarıdır. Onlar çok tutkulu, bu kulübü çok seviyorlar. Bazen duygusal anlar, duygusal reaksiyonlar olabiliyor fakat bizim onlarla kalplerimiz hep birlikte atıyor.

AMACIMIZ YENİ KUPALAR KAZANMAK

· Önümüzdeki yıl hedefler ne olacak?

· Üç kupayı kazanarak tarihi bir başarı elde ettik ama işimiz bitmedi. Yeni sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla başlayacağız ve o karşılaşmayla birlikte amacımız yalnızca yeni kupalar kazanmak olacak.

DAHA AÇ OLACAĞIZ

· Gelecek sene F.Bahçe Beko maçları herkes için hedef haline gelecek ve bu da bize ayrı bir sorumluluk yükleyecek. Gelecek sezon da bu seneki kadar aç ve istekli olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

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SARAS BEKLENEN TEPKİNİN TAM TERSİNİ VERDİ

· Beşiktaş final serisi için Hürriyet’e aktaracağınız ilginç bir detay var mı?

· İlk ilk maçı evimizde kazanmıştık. Üçüncü karşılaşmada ağır bir yenilgi aldık. Böyle durumlarda antrenörlerin çok sert tepkiler vermesini beklersiniz ama Saras takımına inanıyordu. Onların ihtiyacının biraz daha dinlenmek ve enerji toplamak olduğunu biliyordu. Üçüncü ve dördüncü maçlar arasındaki tek günde takıma izin verdi. Enerjimizi topladık, dördüncü maçı kazanıp evimize döndük ve sonunda şampiyon olduk.