Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Galatasaray'a yeni çağrı: Hodri meydan, çıkalım tartışalım

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Denizlispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Önemli bir dönemeci döndüklerini belirten Baki, rakiplerinin puan kaybetmesiyle şampiyonluk yollarının açılacağını umduğunu söyledi. Fenerbahçe yöneticisi ayrıca, 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili Galatasaray'a yaptıkları tartışma çağrısını yineledi.

İşte Selahattin Baki'nin yaptığı açıklamalar;

Takımımız ve hocamız Emre Belözoğlu'nu tebrik ediyoruz. Milli aralar sonrası zorlu geçer, bunu da rakiplerimizde gördük, puan kaybettiler. Evimizde biriken kötü enerji sonrasında kolay olmayacağını hissediyorduk. İkinci yarıda daha aç, daha mücadeleci bir Fenerbahçe vardı. Güzel oyuncu değişiklikleriyle 3 puanımızı aldık. Ciddi bir psikolojik dönemeci döndüğümüze inanmak istiyorum.

"BU İŞLER PSİKOLOJİK RÜZGAR İŞİDİR"

İnşallah bir sonraki maçı da kazanıp, şampiyonluğu telaffuz etmeye başlayabiliriz. İnanıyoruz. Nice puan farkları kapandı. Bu işler iyi bir psikolojik rüzgar işidir. Fenerbahçe önemli bir dönemeci döndü. Önümüzdeki birkaç maçı da almamız halinde, bu rakiplerimiz Beşiktaş'ı da Galatasaray'ı da rahatsız edecektir. Bu çok doğal. Ön görmek zor ama ümit ediyorum ki rakipler puan kaybedecek ki, bizim de şampiyonluk yolunda yolumuz daha açık olsun.

"4 GÜN GEÇTİ, GALATASARAY'DAN CEVAP YOK"

Galatasaray'a kendi belgelerinizle, isterseniz GS TV'de çıkıp tartışalım dedik. Dört gün geçti, şu ana kadar bir cevap yok. Bir kez daha hodri meydan diyorum. Çıkalım, tartışalım, konuşalım.

Yönetime geldiğimiz ilk sezon bir Bursa deplasmanı vardı, benzer bir gol yemiştik. Pozisyon benzer, hakem aynı. O gün vermişti, bugün iptal etti Cüneyt hoca. Sezon başından beri söylediğimiz gri pozisyonlarda Fenerbahçe aleyhine çıkıyor tezimiz bence güçlendi.

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