Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle Selahattin Baki ile Turgay Ciner'in tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Yukatel Denizlisporlu futbolcu Sakıb Aytaç'ın talimatlara aykırı hareketi, Atakaş Hataysporlu oyuncu Youssouf Kone'nin ise kural dışı hareketi nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Kasımpaşa kulüplerinin de çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

TFF 1. Lig'den Ankaraspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altay ve Tuzlaspor'un çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan Bursasporlu futbolcu Mehmet Ataberk Dadakdeniz'in ise Beypiliç Boluspor ile oynanan müsabakada kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu SAKIB AYTAÇ'ın 06.03.2021 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 07.03.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü futbolcusu YOUSSOUF KONE'nin 07.03.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin 05.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ve 08.03.2021 tarihinde basın mensuplarına yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 08.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden ve kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü Başkanı TURGAY CİNER'in 08.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden ve kulüp sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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