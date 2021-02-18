Fenerbahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu'ndan derbi açıklaması! 'Galatasaray yalan söylüyor'

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe'nin iletişimden sorumlu yöneticisi Metin Sipahioğlu, G.Saray derbisinin ardından ezeli rakip cephesinden gelen iddialara canlı yayında yanıt verdi. Sipahioğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in stat girişinde bekletilmesinden, stada 3 bin taraftar alınması, 1907 şifresiyle isteyenin maça alınmasından Arda ile ilgili iddialara, karşılaşma sonrasında tribünden küfredilmesi ve G.Saray 2 Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın Muriç, Mert Hakan ve İrfan Can transferleri için kullandığı sözlere kamera görüntüleri ve fotoğraflarla cevap verdi.

1- Kötü muamele de bekletme de yok

“Hem yalan söylüyorlar hem de bilgisizler. Tüm statların protokol tribünleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait. Stat girişinde kötü muamele yok, G.Saraylı yöneticileri misafirperverce karşılamışlar. Her statta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün protokol ekibi aynı. Herhangi bir yanlış varsa kulübe değil, müdürlüğe ait. Ancak müthiş ağırlamışlar. Hatta isimlere de bakmıyorlar. Mustafa Cengiz herkesi içeri almış, en son da kendisi stada girmiş. Bu da doğal bir durum. İnsan bu görüntülere bakınca bunları söylemeye utanır. Bu yalanı bu şekilde çürütmüş olduk. Hepsi yalan.”

2- Şifre 1907 olsa 250 bin kişi gelirdi

Sanırım fazla film izliyorlar. Hayal güçleri bir açıdan yüksek, bir açıdan düşük, ‘Şifre 1907’ diyecek kadar düşük. ‘Her 1907 diyeni stada almışız’ bu da ayrı bir yalan. Şifre ile stada alınma ne Türkiye ne de Fenerbahçe tarihinde olmuştur. Bizim 1907 tribünümüzle protokol tribünümüz yan yana. Sağlık çalışanları ve TFF’nin davetlileri oldu. Protokol tribününde de davetliler oldu. Gelen insanlara hangi tribüne geldikleri soruldu, ismi olmayan, HES kodunda problemler olanlar içeri alınmadı. ‘Protokole mi geldiniz, 1907 tribününe mi?’ sorusunu şifre sanmışlar. ‘Şifre 1907’ desek 200-250 değil, 200 bin-250 bin kişi o gün kuyruk oluştururdu.

3- Emniyet güçleri de 250 kişi tespit etti

1907 Tribünü’ndeki locaların bin 265 kişilik kapasitesi var. Takımlar sahaya çıkarken, tribünde 200-250 kişi vardı. Görüntülerle bu sabit. Galatasaray Kulübü iddiasında ‘Sadece 1907 değil, diğer localar da doluydu” diyor. Maraton Tribünü’nde de 2 loca çeşidimiz var. Üst localar zaten pankartla kaplı, alt localar ise kimse olmadığı için brandalarla kaplı. Derbide tribünlere 250 kadar insan alındı. Nerede bu 3 bin kişi? Yalanlarınızla bütün Türkiye’yi kirlettiniz. Ya çıkıp özür dileyeceksiniz ya da yalan söylediğinizi kabul edeceksiniz. 1907 Tribünü’nün ortasında bir bölüm insan var. 3 bin kişi falan yok. Emniyet güçleri de 250 kişi olduğunu tespit etti.

4- Başkanın küfrettiği yalanını kınıyoruz

G.Saray maçtan sonra olmayan tribünlerine gitti. Bu da anlayışla karşılanabilir. Takım içeri girerken, bazı oyuncular protokol tribününe karşı provokasyon yapan işaretlerde bulundular. Yöneticiler, holigan gibi tezahürat yaptılar protokol tribününde. Bunu ilk defa yaşadık ve gördük. Belhanda ve Onyekuru’nun hareketleri var içeri girerken. Yöneticileri de kendilerinden geçmiş şekilde ve holigan gibi tezahüratlar yapıyorlar. Bunun üzerine biz yönetim locasından oraya geçtik ve gerekli uyarıları yaptık. Mustafa Cengiz, Ali Koç emniyet mensuplarına küfretmiş gibi algı yapıyor. Bu yol, yol değil. Bu yalanını da şiddetle kınıyoruz.

5- Voleyboldaki iki başkan da alkışlıyor

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ‘Ya sen geldin, bizim evimizde voleybol kız maçında, erkek maçında, şakır şakır alkışladın, bir de benim alkışlamamı istedin’ diyor. Voleybol maçında iki başkan da rakip takımı alkışladı, hoş bir ortam oldu. Ne büyük başkanımız varmış, ‘Alkışlayın’ diyor, onların başkanı da alkışlıyor. Neden böyle bir yola sapıyorlar, anlamak mümkün değil. Nasıl bu yalanları söylüyorlar!"

6- Görüntüleri yayınlayan bizzat Etebo

“Arda’nın maç sonu görüntüleri için 'belirsiz ve nasıl servis edildiği ortada olmayan' gibi bir yaklaşım benimsiyorlar. Sanki biz komplo kurmuşuz, soyunma odalarına kamera yerleştirmişiz, sanki görüntüyü biz alıp servis etmişiz. Senin oyuncun, kendi hesabından servis ediyor. Burada bile yalan söylüyorlar. 'Etebo çekmiş, yanlış yapmış' diyerek oyuncunuzu uyarın. Ceza konusu bizi ilgilendirmez. Ancak eğer siz TFF ve PFDK olarak bunlara ceza vermezseniz, herkes küfürlü görüntüler paylaşır maç sonlarında ve bunlar da ceza almaz."

7- Hani Vedat, İrfan ve Mert'le yakındınız

“Galatasaray yurt içinde transfer usulsüzlüğü yapıyor. Oyuncuyu yanınıza alırsanız, bonservis pazarlığında işiniz kolaylaşır. Bonservis kolaylığı için bunu yapmaya çalışıyorlar. UEFA, FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurallarına aykırı bir durumdur. Oğulcan Çağlayan’da da bunu yaşadık. Oğulcan ceza aldı. Anadolu kulüpleri bundan rahatsız. Belki onlar da konuşurlar. Fenerbahçe önce oyuncunun kulübüyle anlaşır, sonra oyuncuyla görüşür.

3'te 3 yaptık!

Vedat Muriqi için ‘Rize’de bir aslan yatıyor’ diyerek yalan söylediler. Vedat’ın Fenerbahçe formalı çocukluk resimleri çıktı. Aynı şeyi İrfan Can Kahveci için de yaptılar. Vedat, İrfan ve Mert Hakan’la fotoğraflarınız var, size neler söylemişler, boynunuza sarılıp ağlamış ama Fenerbahçe gelip işi bitirmiş. Biz birkaç günde işi bitirdik. Madem bu kadar yakındınız, nasıl imza attıramadınız? 3’te 3! Fenerbahçe gelmiş, istemiş, almış ve götürmüş. İnsan bunları söylerken çekinir ama onlar söylediği için biz çekinmiyoruz. 7. yalanlarını da çıkarmış olduk.

Ligde 5 puan önde olmalıydık

"Geçen sene ‘Zorlu’ algısı çektiler, bunu slogana dönüştürdüler. Bizi hakemleri etkileyen bir konuma sokmaya çalışıyorlar. Ancak Türkiye’nin karnı artık buna tok. İki haftada neler yaşandı... Galatasaray maçında net bir golümüz verilmedi. VAR çizgileri yüzde 100 robotla yapılmıyor. Topun ayaktan çıktığı an değişirse, her şey değişir. Galatasaray’ın Kasımpaşa maçında VAR pozisyonu da ortada. Adil hakem ve VAR yönetimiyle 5 puan önde olmamız gerekirken, aynı puandayız. Hangi takım, nasıl güçlendiriliyor, hepsi ortada."

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