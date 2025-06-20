Fenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü: 'Eda ile tartışmadık, o hepimizin kaptanı'

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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı’nın geçtiğimiz nisan ayında Galatasaray’a 3-0 yenildiği maçın ardından saha ortasında takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile yaşadığı diyalog oldukça tartışılan voleyboldan sorumlu yönetici Hulusi Belgü, o anlarla ilgili ilk kez konuştu. Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Belgü şunları söyledi.

GERÇEK BİR SPORCU

“Galatasaray maçında Eda ile tartıştığım konusunda haberler videolar çıktı ancak bu gerçekleri yansıtmıyor. İlk defa burada bahsediyorum; o maç sonrası takıma terbiye ve saygı sınırlarını aşmayan bir serzenişim oldu. Bunun farklı bir şekilde yansıtılması beni üzdü. Eda Kaptan benim bu görevden önce arkadaşım, eşi ile birlikte dostum. Benim gördüğüm en büyük Fenerbahçeli, bunun yanı sıra gerçek bir sporcu. Hepimizin üstünde çok büyük etkisi var. Ben kendisinin hep Fenerbahçe’nin içinde olmasını isterim. Bu sene sözleşmesi bitiyor ama geleceğine kendisi karar verir, kendini nasıl hissederse onu yapar, bana kalsa hep devam etsin. Her Fenerbahçeli gibi Eda Erdem Dündar benim için büyük bir kaptan.”

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ÇİN'DEN YUAN VE LI'Yİ ALACAĞIZ

Hande Baladın, Alessia Orro, Agnieszka Korneluk transferleriyle daha da güçlenen Fenerbahçe’nin hedefini ‘eksiksiz bir takım kurmak’ olarak özetleyen Belgü, “Geçtiğimiz sezon Vakıfbank’ta oynayan Yuan Xinyue ile de tüm şartlarda anlaştık ancak Çin’de bürokrasi çok farklı işliyor, bunları aşmaya gayret ediyoruz, aralık ayı gibi takımıza katmaya çalışıyoruz. Li Yingying de günümüz voleybolunda çok önemli bir isim. Onun da Çin’den gelişi aralıktan önce olamaz” dedi.