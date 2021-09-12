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GeriFutbol Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik'ten dikkat çeken paylaşım! "Takipteyiz"
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Futbol
Haber Giriş: 12.09.2021 - 14:29 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik'ten dikkat çeken paylaşım! "Takipteyiz"

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Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik'ten dikkat çeken paylaşım! "Takipteyiz"

Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik, Sivasspor'la oynayacakları maç öncesi sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Erol Bilecik, mücadele öncesi dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Bilecik, rakiplerinin maçlarında verilen ve verilmeyen her kararı dikkatle takip ettiklerini belirtti.

İşte Erol Bilecik'in açıklaması;

Fenerbahçemize Sivasspor karşısında sonsuz başarılar diliyoruz!

Henüz ligin 2. haftasında adalet çağrısı kisvesi ile haksızca Fenerbahçemizi konuşan rakiplerimizin maçlarında verilen, verilmeyen her kararın farkındayız!

Takipteyiz.

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