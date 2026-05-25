Fenerbahçe yöneticisi Cem Ciritci'den Final Four açıklaması: 'Yasal yollara başvuracağız!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ciritci, Final Four'da yaşananların ardından yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"HİÇBİR TARAFTARIMIZ BUNU HAK ETMEDİ"

"Büyük Fenerbahçe taraftarı… Atina’da yaşananlar, sahadaki sonuçtan çok daha derin bir yara açtı. Kapıda bekleyen, ailesinden ayrılan, hakkı olan koltuğa ulaşamayan, takımının yanında olmak isterken mağdur edilen hiçbir taraftarımız bunu hak etmedi.

Haberin Devamı

"BU İHTİMALLERİ DAHA ÖNCE GÖRMEMİZ GEREKİRDİ"

Euroleague gibi Avrupa’nın en köklü spor organizasyonlarından birinin Atina’da böyle bir organizasyon yapacağını tahmin edemedik ve bu ihtimalleri daha önce görmemiz gerekirdi. Bunun mahcubiyetini taşıyorum. Eksiklerimizi saklamayacağız. Özeleştirimizi samimiyetle yapacağız.

Ama şunu bilin: Bu sevdayı da, bu emeği de, bu hakkı da sahipsiz bırakmayacağız. Yaşanan tüm mağduriyetlerin sonuna kadar takipçisi olacak, gerekli tüm yasal yollara başvuracağız. Çünkü Fenerbahçe taraftarını asla yalnız bırakmayız; çok üzgünüz. Saygılarımla."