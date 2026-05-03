×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçe yöneticisi Cem Ciritci: 'Amacımız seçim gününe kadar en iyi şekilde bu takımı yönetmek!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Cem Ciritci#Euroleague
Fenerbahçe yöneticisi Cem Ciritci: Amacımız seçim gününe kadar en iyi şekilde bu takımı yönetmek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 15:41

Fenerbahçe yöneticisi Cem Ciritci, EuroLeague play-off serisinde 2-0 önde olmalarına rağmen serisinin henüz bitmediğini vurguladı. Ciritci, yapılacak seçimden sonra sponsorluk desteğinin süreceğini de açıkladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, HT Spor'a yaptığı açıklamada EuroLeague play-off serisinde Zalgiris Kaunas karşısında 2-0 önde olmalarına rağmen serinin henüz tamamlanmadığını vurguladı. Cem Cirtici, kulübe verilen sponsorluk desteklerinin süreceğini söyledi.

Cem Ciritci'nin açıklamaları şu şekilde oldu:

Fenerbahçe yöneticisi Cem Ciritci: Amacımız seçim gününe kadar en iyi şekilde bu takımı yönetmek

Zalgiris'e çok saygı duyulması gerekiyor. Karşımızda disiplinli ve çok çalışkan bir takım var. Daha seri bitti değil, sadece iki maç kazandık ama bir maç daha kazanmamız lazım. Hedefimiz bir maç kazanıp Final Four'a kalmak. Kaunas'a yaklaşık 200-250 tane taraftar götüreceğiz. Görsel bir hazırlığımız da var.

Haberin Devamı

Basketbol kültürü bizden sonra da devam edecek. Takımının dış etkenlerden korunması için çaba sarf ediyoruz.

Gözden KaçmasınEczacıbaşının yıldızı Magdalena Stysiaktan VakıfBank sözleri: En iyi voleybolumuzu sergilemek istiyoruzEczacıbaşı'nın yıldızı Magdalena Stysiak'tan VakıfBank sözleri: 'En iyi voleybolumuzu sergilemek istiyoruz!'Haberi görüntüle

Bana herhangi bir teklif gelmedi. Önemli olan Fenerbahçe'nin menfaatleri. Amacımız, seçim gününe kadar en iyi şekilde profesyonelce bu takımın kurulması, şampiyon yapmak ve gelecek yönetime devretmek. Biz yönetimimizdeyiz, sponsoruz ama yönetimden gittik, sponsorları çekelim... Öyle bir davamız da yok. Yönetimden gittikten sonra sponsorluklarımız devam edecek. Özellikle Fenerbahçe Koleji'ne, altyapıyı hiç bırakmak istemiyoruz. Haziran seçimlerinden sonra kim başkan olursa olsun bu desteğimizi de sürdüreceğiz.

Fenerbahçe yöneticisi Cem Ciritci: Amacımız seçim gününe kadar en iyi şekilde bu takımı yönetmek

Biz son günlere kadar aynı disiplini sürdürüyoruz. 15 Mayıs'ta da müzeyle ilgili basın açıklaması. Sürekli gelir olmasıyla ilgili kulübenin nasıl destekleneceği çalışmasını gerçekleştirdik. Bütün teknik altyapıyı değiştirin. Benim firmam bunun yapımını üstlendi ve sponsor eşliğinde gerçekleştirdik. Kulübe herhangi bir maliyet yükü olmadan biz yaptık. Önümüzdeki senelerde 600-700 bin Euro her yıl kulübesinden gelir bekliyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Cem Ciritci#Euroleague

BAKMADAN GEÇME!