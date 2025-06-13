Fenerbahçe Yöneticisi Alper Alpoğlu, imza sayısını açıkladı!

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Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu YK Üyesi Alper Alpoğlu, kulübün televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Alpoğlu, kulübe ulaşan imza sayısının 234 olduğunu açıkladı.

İşte Alper Alpoğlu'nun açıklamaları;

Gergin bir ortam Fenerbahçe'ye hiç katkı sağlamıyor. Ben camiamızın tüm mensuplarımızı, taraftarımızı, kongre üyelerimizi Fenerbahçe'ye gönül veren herkesi artık biraz sakinliğe davet ediyorum.

İMZA SAYISINI AÇIKLADI

Biz şu anda ne kadar imza toplandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla kulübümüze ulaşan imza sayısını söylüyorum. Dolayısıyla biz nasıl süreç uzatmaktan bahsedebiliriz? 234 imzanın içerisinde aidat ödemediği için geçerli sayılmayacak imzalar da var. Biz üyelerimizin hak kaybına uğramaması için Bakanlığa sorduk zaten. Son bilgiler şu şekilde; Mevcut üye sayımız: 54.977, aidatını ödeyen üye sayımız: 46.393 ve kulübümüze ulaşan imza sayısı: 234.

CAMİAYA MESAJ

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Vermek istediğim mesaj şu; Camiamızı sakin olmaya davet ediyorum. Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük sivil toplum örgütü ve müthiş gücü artık Fenerbahçe'nin düşmanlarına yöneltilmeli.