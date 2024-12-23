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Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci'den dikkat çeken paylaşımlar

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#Fenerbahçe#Ahmet Ketenci#Süper Lig
Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenciden dikkat çeken paylaşımlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 09:46

Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci, dün akşam saatlerinde dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

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Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de yönetici Ahmet Ketenci, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

İlk olarak Ülker Stadyumu'nun fonda olduğu bir görselin üzerine; Unutma! Her karanlık gecenin bir sabahı vardır, her kışın baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri ferahlığa tahvil eden, bir yüce el, bir yüce kudret vardır. Yusuf'u kuyudan alıp Mısır'a sultan eden bir güç vardır. Musa'yı Firavun'un sarayında yetişirerek, oraya hakim kılan bir güç vardır. Firavunları, zalimleri, hainleri zillete mahkum eden, mazlumun ahına cevap veren, sabredeni mutlaka zafere ulaştıran bir irade vardır." yazan Ketenci, devam eden hikayelerinde ise şunları yazdı:

Herkesin aynı yöne baktığı yerde, farklı bir açıdan olanları ve olayları görmek cesaret ve feraset ister. Hakikatin izini sürmek, yalnız kalmayı ve dirençle karşılaşmayı göze almayı gerektirir. Bu da cesaret işidir. Bugün anlaşılmayan bu duruş, yarının hakikati olabilir. Önemli olan doğru bildiğin yolda inançla cesurca yürümektir. Gerekirse bu yolda beyazın içinde kara bir leke olmayı göze almak önemli bir duruştur.

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#Fenerbahçe#Ahmet Ketenci#Süper Lig

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