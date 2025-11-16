×
Fenerbahçe, yıldız oyuncunun menajeriyle temas kurdu! Sadettin Saran transferde aktif rol oynuyor

#Fenerbahçe #Transfer #Sadettin Saran
Fenerbahçe’nin ara transfer listenin 1 numarasında Lewandowski bulunuyor. Yıldız forvetin ikna edilmesi halinde Barcelona ile görüşmeler hemen başlayacak. Orta sahaya 8 numara da bakılırken, öncelikli hedef; Quinten Timber. Timber’la Dortmund ve Leverkusen de ilgilenirken, Sarı-Lacivertliler elini çabuk tutmak istiyor.

Başkan Sadettin Saran, şampiyonluk hedefi doğrultusunda ara transfer dönemini çok iyi geçirmek istiyor. Transferde öncelikle forvete takviye düşünülüyor. Listenin 1 numarası; Robert Lewandowski. 37 yaşındaki Polonyalı yıldızı ikna etmeye çalışan sportif direktör Devin Özek, yıldız oyuncudan yeşil ışık gelmesi halinde hemen Barcelona ile temaslara başlayacak.

SARAN AKTİF ROL OYNUYOR

Başkan Saran da Lewandowski transferinde aktif rol oynuyor. Diğer yandan transfer düşünülen bölgelerden biri de orta saha. Merkeze iyi bir 8 numara bakılırken, öncelikli hedef; Quinten Timber. Feyenoord’un yıldızının bu yaz sözleşmesi bitiyor. Dolayısıyla ara transferde istediği kulüple anlaşma hakkına sahip.

SÖZLEŞME UZATMIYOR

Fenerbahçe'nin yanı sıra Almanya'dan Dortmund ve Leverkusen de Timber’la ilgileniyor. Sarı-Lacivertli yönetim, 24 yaşındaki Hollandalı futbolcunun transferinde hızlı davranıp, öne geçmek amacında. Timber’ın menajeriyle ilk temaslar kuruldu. İngiltere’den de taliplerinin olduğu konuşulan Timber ile kulübü Feyenoord uzun süredir sözleşme uzatma görüşmeleri yapsa da bu konuda mesafe kat edemedi.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Bu sezon forma giydiği 14 maçta 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağlayan Timber’ın piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilirken, Feyenoord 2022 yazında 7.4 milyon Euro bonservisle oyuncuyu transfer etmişti.

İTALYA'DAN TRANSFER İDDİASI

Çizme basınından Leggo’nun haberine göre; Fenerbahçe ile Juventus Goretzka için transfer yarışında… Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu, teknik direktör Tedesco’nun çok istediği vurgulandı. Juventus Sportif Direktörü Comolli’nin de Goretzka konusunda devrede olduğu belirtildi.

Daha önce Fenerbahçe’de de görev yapan Comolli’nin Ocak ayında bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro’yu gözden çıkartacağı vurgulandı. Piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen Goretzka, bu sezon Bayern Münih’te 786 dakika şans bulurken, orta saha rotasyonunda alternatif oyuncu durumuna düştü.

