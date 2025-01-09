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Fenerbahçe yıldız oyuncu için resmi teklif yaptı! Bonservisi bonuslarla 20 milyon euro

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#Transfer#Fenerbahçe#Danso
Fenerbahçe yıldız oyuncu için resmi teklif yaptı Bonservisi bonuslarla 20 milyon euro
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 08:38

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün akşam yaptığı '3-4 transfer yapacağız' sözleriyle doğruladığı operasyon başladı. Jaka Bijol için Udinese'den ret cevabı alan Fenerbahçe Yönetimi’nin bunun üzerine hemen rotayı Fransa'ya çevirdi. Yıldız futbolcuya teklif gönderen sarı-lacivertliler, rakamın bonuslarla 20 milyon Euro'yu bulduğu kaydedildi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün düzenlediği basın toplantısı iki stoper alacaklarını resmen açıkladı. Savunmanın merkezine hem sağ hem de sol ayaklı oyuncular alınacak. Yönetimin hedefi, bunlardan birini mümkün olduğunca düşük maliyetle bitirip, birine yüksek bütçe ayırmayı planlıyor.

İlk hedef Bijol'dü ama...

Roma’nın solak stoperi Mario Hermoso kiralanarak kadroya katılması için çalışmalar sürüyor. Sağ ayaklı stoper için ilk aday Jaka Bijol’dü. Udinese ile temasa geçilerek girişimler başladı. Ancak İtalyan ekibi, savunmanın yıldız ismini ara transfer döneminde kesinlikle satmayacağını bildirdi.

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Danso için resmi teklif

Bunun üzerine listedeki diğer isim olan Kevin Danso için kollar sıvandı. Sports Digitale’deki habere göre başarılı defans oyuncusu için resmi teklif yapıldı.

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Fenerbahçe yıldız oyuncu için resmi teklif yaptı Bonservisi bonuslarla 20 milyon euro

Juventus da ilgileniyor
Herhangi bir rakam belirtilmese de teklifin bonuslarla birlikte 20 milyon Euro’yu bulduğu öne sürüldü. Fransız ekibi Danso için sezon başında Roma ile yaklaşık 25 milyon Euro’ya el sıkışmış ancak transfer suya düşmüştü. SarıKırmızılı ekibinin Fenerbahçe’den de aynı rakamı beklediği kaydedildi. Öte yandan Juventus da Avusturyalı oyuncunun peşinde.

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Kalbinde sorun tespit edildi iddiası
Kevin Danso için Roma, sezon başında Lens ile el sıkışmıştı. Yıldız savunmacı transferi tamamlamak için Roma’ya gitti. Ancak sağlık kontrolü sonrası İtalyan ekibi transferde geri adım attı. Roma’lı yetkililer, daha fazla test yapmak için ek süre istedi ama Lens bunu kabul etmedi ve Danso’yu geri çağırdı.

Fenerbahçe yıldız oyuncu için resmi teklif yaptı Bonservisi bonuslarla 20 milyon euro

Resmi bir açıklama yapılmasa da İtalyan basını, muayene sırasında oyuncunun kalbinde bir sorun görüldüğü için transferin gerçekleşmediğini yazdı. Lens ise Danso döndükten sonra oyuncuyu detaylı kardiyolojik muayeneden geçirdi. Bu süreçte Avusturyalı futbolcu kulübünde 5, Milli takımda ise 4 maç kaçırdı. Lens, kontrollerde bir sıkıntı tespit edilmediğini açıkladı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Danso

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